Sergen Yalçın çarşambayı seviyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hafta içindeki maçlarda elde ettiği başarılı sonuçlar dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımın başında çarşamba günü seansında toplam 7 maça çıkan 52 yaşındaki teknik adam yenilgi yüzü görmedi. Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Kartal, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 1 de beraberlik aldı. Beşiktaş bu sezon çarşamba günü erteleme maçlarında Kayserispor'u 4-0, Konyaspor'u da 2-0 mağlup etmişti.
