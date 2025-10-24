Emirhan tarihe adını yazdırdı

Emirhan Topçu yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray derbisinde Victor Osimhen'i başarıyla savunan 25 yaşındaki savunmacı, Konyaspor karşısındaki performansıyla tarihe geçti. Siyah-beyazlı yıldız, toplam 17 uzaklaştırma yaparak, Opta'nın 2014/15 sezonundan bu yana tuttuğu verilerde Beşiktaş formasıyla bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.
Emirhan Topçu yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray derbisinde Victor Osimhen'i başarıyla savunan 25 yaşındaki savunmacı, Konyaspor karşısındaki performansıyla tarihe geçti. Siyah-beyazlı yıldız, toplam 17 uzaklaştırma yaparak, Opta'nın 2014/15 sezonundan bu yana tuttuğu verilerde Beşiktaş formasıyla bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.