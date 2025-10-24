CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Düşündürdü

Düşündürdü

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis ödediği gurbetçi Taylan Bulut, ilk kez ilk 11'de şans bulurken, aldığı 6.4 puanla siyah-beyazlı takımın en kötü ismi oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Düşündürdü

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Schalke 04'ten renklerine kattığı Taylan Bulut, TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu. Bundan önce Süper Lig'de sadece Eyüpspor müsabakasında 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcunun performansı beklentilerin uzağında kaldı. Genç oyuncu Sofascore verilerine göre 6.4 puanla siyah-beyazlı takımın sahadaki en kötü ismi oldu.

TAYLAN BULUT KENDİNİ BEĞENDİ

5 İkili mücadelenin 2'sini kazanan, 2 top çalan, 1 tehlike engelleyen Taylan Bulut olumsuz bir görüntü çizdi. 90 dakikanın ardından performansını beğendiğini ifade eden genç sağ bek, "Her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nda 2-1 mağlubiyetle neticelenen Gençlerbirliği karşılaşmasında Taylan Bulut'a görev vermediği için eleştirilmişti.

F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Fenerbahçe’den kırmızı kart tepkisi! Alvarez’in dizindeki yara paylaşıldı...
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 00:40