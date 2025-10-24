CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Deplasman golcüsü Abraham

Deplasman golcüsü Abraham

Tammy Abraham dış sahadaki performansıyla Beşiktaş'a katkı yapmaya devam ediyor. Gençlerbirliği maçında kaleye isabetli şut çekemeyen İngiliz santrfor, Konyaspor deplasmanını boş geçmedi. 28 yaşındaki yıldız forvet, Trendyol Süper Lig'deki 4 golünün 3'ünü, Avrupa'daki 5 golünün yine 3'ünü dış saha karşılaşmalarında buldu. Abraham'ın resmi maçlarda toplam 9 golü bulunuyor.

