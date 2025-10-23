Kartal uçuşu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı. Gençlerbirliği yenilgisiyle sarsılan Kartal, yaralarını sardı. Maça Konyaspor topa hakim olarak başlasa da golü bulan taraf Beşiktaş oldu. 21'de Orkun'un kornerinde Ndidi enfes bir kafa vuruşuyla ağları sarstı, tabelayı 1-0 yaptı. İlk yarıyı önde kapatan Kara Kartal'ın 45 dakika boyunca Konyaspor kalesine sadece tek şut atması dikkatlerden kaçmadı.

ABRAHAM AFFETMEDİ

İkinci yarı daha dengeli geçti. 66'da Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Soldan bindiren Rıdvan Yılmaz içeri çevirdi, Abraham'dan seken topta Orkun dokunsa da skoru yapamadı. 70'te de Konyaspor kornerle tehlikeli geldi, Muleka'nın kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 73'te Beşiktaş yarı sahasından hızlı çıktı, Konyaspor kalecisi Deniz'in hatasında Abraham affetmedi, skoru 2-0'a getirerek takımını rahatlattı. Abraham'ın, 84'te bulduğu gol VAR'a takıldı. Bu sonuçla beraber, Kara Kartal puanını 16'ya yükseltti.

MERT GÜNOK'A KESİK GELDİ

Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında dün Konyaspor'a konuk olan Kartal'da kalede değişim yaşandı. Sergen Yalçın, son haftalarda tepkilerin odağı haline gelen ve yediği hatalı gollerle eleştirilen kaleci Mert Günok'u yedek bıraktı. Yalçın; 1 numarada Ersin Destanoğlu'na formayı verdi. Mert Günok'un geçtiğimiz günlerde kaptanlığı da alınmıştı.

TAYLAN VE DEVRİM 11'DE

Siyah-beyazlılarda kadro eksikliği sebebiyle Konyaspor maçında bazı değişiklikler oldu. Kayserispor'la oynanan erteleme maçında olduğu gibi Konyaspor önünde de genç yıldız Devrim Şahin ilk 11'e adını yazdırdı. Sol açıkta maça başlayan Devrim bu sezon ikinci kez ilk 11'de yer aldı. Öte yandan beklerde de Taylan-Rıdvan ikilisinin ilk 11'de olması dikkat çekti.

KONYA'DA STATÜ EKSİKLERİ VARDI

Beşiktaş'ta Konyaspor deplasmanında statü gereği 6 eksik oyuncu vardı. Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme olan karşılaşmanın oynanması gereken dönemde kadroda bulunmayan isimler dün akşam forma giymedi. Kara Kartal'da Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva dün akşamki zorlu karşılaşmada statü gereği forma giyemedi.

KONYASPOR'DA ŞANSSIZLIK

Konyaspor dünkü Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şanssızlığı yaşadı. Yeşil-beyazlılarda savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı'nın forma giyemeyeceği duyuruldu. Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Yazğılı'nın sağ arka adalesinde kas yaralanması olduğu belirtildi. Deneyimli stoper bu sezon Konyaspor'da 7 resmi maçta süre almış ve toplam 464 dakika oynamıştı.

JACSON MULEKA RAKİP OLDU

Konyaspor'da Jackson Muleka dünkü karşılaşmada Beşiktaş'a karşı ilk 11'de başladı. 2022-2025 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Jacson Muleka, eski takımına rakip oldu. Demokratik Kongolu yıldız oyuncu, 80 resmi maçta forma giydiği siyah-beyazlılara karşı ayrıldığından beri ilk defa rakip olarak sahaya çıktı. 26 yaşındaki yıldız bu sezon ligde 7. kez bir maçta süre aldı.