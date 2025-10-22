TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde bulunuyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Konya deplasmanında galip gelerek hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş cephesinde ise 7 futbolcu kadroda yer alamadı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim, Abraham

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Dolmabahçe'de oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş, erteleme maçında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde mutlak 3 puan için sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip Tümosan Konyaspor maçında tam 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz maç eksiği nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca statü gereği sezon başında transfer edilen Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva takımdaki yerlerini alamadılar.

KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 49. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaştılar. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı takım kazanırken, 7 müsabakadan yeşil-beyazlı ekip galip ayrıldı. Taraflar 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Kartal söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

GÖZLER RAFA SILVA'DA

Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da. Gençlerbirliği karşısında Cengiz Ünder'e asist yaparak skora katkıda bulunan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmanda en önemli kozu konumunda. Eyüpspor maçında 1, Kayserispor karşısında 3, Kocaelispor sınavında ise 1 kez ağları sallayan 32 yaşındaki maestronun Trendyol Süper Lig'de toplam 5 golü bulunuyor. Rafa Silva ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçlarında 2 gol pası vermişti.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı. Beşiktaş Ozan Ergün'ün bugüne kadar düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi olarak Özgür Yankaya, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi olarak ise Ümit Öztürk görevlendirildi.