TÜMOSAN Konyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, ligde 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve puanını 16'ya çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşürdü. TÜMOSAN Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa; TÜMOSAN Konyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.