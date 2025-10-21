CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan futbolculara gözdağı! "Ekim ayında hedefsiz kalırsak..."

Sergen Yalçın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası sert çıktı: “3 dakikada 2 gol yemeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Bu futbolla şampiyonluk yarışında var olamayız. Ekim ayında hedefsiz kalırsak bunun faturası herkes için ağır olur”

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
1 Maçı eksik olan Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşmesi camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yarın Konyaspor karşısında 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişatta sorumluluğu üstüne alsa da oyuncularına gözdağı verdi. Talebeleriyle bir toplantı yapan 52 yaşındaki teknik adamın savunma hatalarından yakınarak "3 dakikada 2 gol yemeyi kesinlikle kabul etmiyorum.

DERBİDE GALİBİYET FIRSATINI KAÇIRDIK

Galatasaray derbisinde galibiyet fırsatını kaçırdık. Gençlerbirliği karşısında skor üstünlüğünü yakaladık, basit hatalarla hesapta olmayan 3 puan kaybettik. Şu anda liderden 6 puan geride olabilirdik. Evet Süper Lig uzun bir maraton ancak bu futbolla şampiyonluk yarışında var olamayız. Ekim ayında hedefsiz kalırsak bunun faturası herkes için çok ağır olur. Konyaspor maçını kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PROBLEMİ ÇÖZECEK

Sergen Yalçın kontrataklardan basit gol yeme alışkanlığının önüne geçmek için kurmaylarıyla birlikte mesai harcıyor. Deneyimli hoca Konyaspor maçında galibiyetten başka bir netice düşünmüyor.

