Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 4. hafta mücadelesinde Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanacak bu zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekip, parkeden galibiyetle ayrılarak turnuvadaki 3. zaferine ulaşmayı hedefliyor. Koç Dusan Alimpijevic yönetiminde etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, namağlup konumda bulunan ve 3'te 3 yaparak dikkatleri üzerine çeken Ratiopharm Ulm karşısında hata yapmak istemiyor. Basketbol tutkunları ise büyük heyecanla "Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" aramasını sürdürüyor. Peki, Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 4. haftasında oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ratiopharm Arena'da oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş GAİN, son olarak Niners Chemnitz karşısında aldığı 93-88'lik galibiyetin ardından başarılı performansını Almanya temsilcisine karşı da sürdürmeyi amaçlıyor. Namağlup rakibine karşı deplasmanda parkeye çıkacak siyah-beyazlılar, Dusan Alimpijevic önderliğinde etkili oyun ortaya koyup, kazanan taraf olmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

