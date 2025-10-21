CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. 3'te 3 yaparak yoluna devam eden Ratiopharm Ulm karşısında etkili bir performans göstermeyi hedefleyen Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, kritik virajı moralli kapatmak istiyor. Basketbolseverler ise "Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:39
Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 4. hafta mücadelesinde Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanacak bu zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekip, parkeden galibiyetle ayrılarak turnuvadaki 3. zaferine ulaşmayı hedefliyor. Koç Dusan Alimpijevic yönetiminde etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, namağlup konumda bulunan ve 3'te 3 yaparak dikkatleri üzerine çeken Ratiopharm Ulm karşısında hata yapmak istemiyor. Basketbol tutkunları ise büyük heyecanla "Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" aramasını sürdürüyor. Peki, Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 4. haftasında oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ratiopharm Arena'da oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş GAİN, son olarak Niners Chemnitz karşısında aldığı 93-88'lik galibiyetin ardından başarılı performansını Almanya temsilcisine karşı da sürdürmeyi amaçlıyor. Namağlup rakibine karşı deplasmanda parkeye çıkacak siyah-beyazlılar, Dusan Alimpijevic önderliğinde etkili oyun ortaya koyup, kazanan taraf olmayı hedefliyor.

Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
