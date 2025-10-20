Tek teselli Cengiz

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder'in form grafiğini her geçen hafta yükseltmesi dikkat çekti. Bu sezon ilk kez ilk 11 başlayan yıldız oyuncu siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu. Sofascore puanları açıklanırken, Rafa Silva'nın asistinde topu filelerle buluşturan 28 yaşındaki futbolcu, 7.8 puanla "Maçın en iyisi" seçildi. Başakşehir müsabakasında oyunu sonradan dahil olan ve kafayla galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig'de bu sezon iki kez ağları havalandırdı.

OPSİYONU KULLANILACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Cengiz Ünder'i transfer eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların 6 milyon euroluk satın alma bedelini ödeyerek yıldız oyuncuyu tapusuyla kadrosuna katması bekleniyor.