Konya mesaisi başladı

Beşiktaş ligin 3. hafta erteleme maçında çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş ligin 3. hafta erteleme maçında çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.