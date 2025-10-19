Kartal ağır yaralı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli araya G.Saray beraberliğiyle giren Beşiktaş, dün 9'uncu hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren G.Birliği'ni konuk etti. Taraftarının önünde maça istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılar, ilk isabetli şutunu 39'da Cengiz'le attı. Orta sahada rakibine üstünlük kuramayan kara kartal, pozisyon üretmekte de zorlandı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya ise Beşiktaş, müthiş başladı ve Cengiz Ünder'le 47'de öne geçti.

2 DAKİKADA MAÇI KAYBETTİ

Bu golden sonra topu rakibine kaptıran siyah-beyazlılar, 61'de geçiş hücumundan ikinci pozisyonunu yakaladı ancak Rafa Silva'nın vuruşunda top kalecide kaldı. Karşılaşmanın son çeyreğinde Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Jurasek meşin yuvarlağı kendi kalesine yolladı ve skora denge geldi. Bu golden 2 dakika sonra Tongya kendi getirdiği topta Mert Günok'u mağlup ederek Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi.

SERGEN YALÇIN'DAN 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. 52 yaşındaki teknik adam, cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine savunmanın sağında Svensson'u görevlendirdi. Sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu Toure'nin yerine Cengiz ilk 11'de forma giydi. Kulübeye çekilen Jurasek'in yerine Rıdvan Yılmaz sol bekte oynadı.

TAYLAN BULUT KADRODA YOK

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Schalke 04'ten renklerine kattığı Taylan Bulut'un maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Gurbetçi oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de bu sezon sadece 5 dakika süre alabildi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Beşiktaş'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste iki galibiyeti ilk defa aldı. Gençler, ekim 2020'de de Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

21

Beşiktaş, bu sezon en fazla faul yaptığı Süper Lig maçını Gençlerbirliği'ne karşı oynadı.