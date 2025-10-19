Bize yakışmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası sergiledikleri oyunun Beşiktaş'a yakışmadığını söyledi. İkinci yarıya çok iyi başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. İç sahada 3 dakikada 2 gol yemek futbolda olağan bir şey değil. Kabul edilebilir gibi değil. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

UZUN YOLUMUZ VAR

Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil." Yalçın "Hücum anlamında eksikler nelerdi?" sorusuna ise "Biraz başka konular onlar, şimdi burada açıklanacak konular değil. Ama dediğim gibi her şeyin özü olan cümle; önümüzde uzun ve zor bir yol var" yanıtını verdi.