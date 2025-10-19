CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Abraham varlık gösteremedi

Beşiktaş'ın forvette çok şeyler beklediği Tammy Abraham Gençlerbirliği maçında kötü günündeydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın forvette çok şeyler beklediği Tammy Abraham Gençlerbirliği maçında kötü günündeydi. Ayakta kalmakta güçlük çeken İngiliz forvet çok top kaybı yaptı. 79. dakikada yerini yeni transfer Jota Silva'ya bırakan 28 yaşındaki futbolcu pozisyona giremedi ve tribünlerin beklentisine karşılık veremedi. Son olarak Galatasaray derbisinde takımının golünü kaydeden Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig'de görev aldığı 8 müsabakada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

POZİSYONSUZ BİTİRDİ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan renklerine kattığı Tammy Abraham Gençlerbirliği savunması arasında kayboldu. İngiliz forvet pozisyona bile giremedi.

4

Son olarak derbide ağları havalandıran Abraham, Süper Lig'de 3 gol, 1 asistlik performansıyla 4 gole katkı sundu.

