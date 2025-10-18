CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Carrasco’ya yakın takip! Avrupa’ya dönmek istiyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Carrasco’ya yakın takip! Avrupa’ya dönmek istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco’yu gündemine aldı. Avrupa’ya dönmeye sıcak bakan Belçikalı yıldızın durumu yakından takip ediliyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Carrasco’ya yakın takip! Avrupa’ya dönmek istiyor

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka sol kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Suudi Arabistan'da Al Shabab'da forma giyen Yannick Carrasco'yu gözüne kestirdi. Siyah- beyazlılar, yaz döneminde de yakından takip ettikleri Belçikalı futbolcu için yeniden bir nabız yoklamayı düşünüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu da transfer görüşmelerinde belirleyici olacak. Sol kanatta forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun Al Shabab ile sözleşmesi 2027'de bitecek. Nisan 2023'ten bu yana Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Carrasco, takımında kaptanlar arasında yer alıyor. Sol kanatta olduğu kadar sağ kanatta da oynayabilen deneyimli yıldız, zaman zaman sol bekte de şans bulabiliyor. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu, Avrupa futboluna dönmeye sıcak bakıyor. 2.5 senedir Suudi Arabistan'da oynayan Carrasco'nun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

ATLETICO'DA COŞTU

Carrasco kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Atletico Madrid'de oynarken geçirdi. 2015'te transfer olduğu Atletico'da 266 maça çıkan Carrasco, 47 gol attı, 45 asist yaptı. Belçikalı yıldız, La Liga devinde La Liga şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

LİDER OYUNCU

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da kaptanlık yapan Yannick Carrasco, lider özelliğiyle öne çıkıyor. Atletico Madrid ve Monaco dönemlerinde de takım kaptanlıkları yapan 32 yaşındaki futbolcu, saha içinde aldığı sorumluluklarla beğeni topluyor. Carrasco'nun bu yönüyle Beşiktaş'a fayda sağlayabileceği ifade ediliyor.

Idefix - REKLAM
F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
DİĞER
FIFA Dünya sıralaması güncellendi! A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti...
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16