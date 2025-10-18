Beşiktaş’ta hedef 3 puan! İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli ara öncesinde Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak iki maçlık galibiyet serisine son veren Beşiktaş, 9'uncu haftada Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 17.00'deki bu mücadelede tek hedef üç puan olarak belirlendi. Teknik direktör Sergen Yalçın da dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda; galibiyet istedi ve "Zirve iddiamızı sürdürmek için kazanmaktan başka çaremiz yok. İyi bir oyunla bu üç puanı alacağınızdan hiç şüphem de yok" dedi.

95'İNCİ RANDEVU

İki takım, bugün 95'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 94 mücadelenin 54'ünde siyah-beyazlılar galip gelmeyi başardı. Kırmızı-siyahlı Başkent ekibi ise rakibini sadece 9 kez mağlup edebildi. Taraflar arasında oynanan 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 153 gole, Gençlerbirliği 64 golle yanıt verdi. İstatistiklerde rakibine oranla çok önde olan siyah-beyazlılar, bugünkü mücadeleyi de kazanıp, bu farkı artırmayı planlıyor.

ORKUN'A ÖZEL GÖREV

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü ile özel bir görüşme yaptı. Sergen Yalçın'ın öğrencisine; "Saha içi lideri sensin. Takım arkadaşların hata yaptığında onları uyar. Maç başladığı anda saha içini sen yönlendireceksin" dediği öğrenildi.

RAFA KRALLIK YARIŞINDA

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Silva, 6 golü bulunan Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a 3, Eyüpspor ve Kocaelispor'a da 1'er gol attı.

SİYAH-BEYAZLILAR MAÇA HAZIR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma sonrası taktik uygulamalarla idman sona erdi.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Lig'de oynadığı 7 maçta 2 kez mağlup olan Beşiktaş, son 3 haftada da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Lider G.Saray ile oynadığı derbide öne geçmesine rağmen kalesini koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Kartal, G.Birliği'ni mağlup ederek yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

EN FARKLI SKOR 5-1

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

TARAFTARIYLA KAZANIYOR

Evinde oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu süreçte konuk ettiği Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1 ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon sahasında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kartal, 18 iç saha maçının yalnızca 11'ini kazanmıştı.

KARTAL KALESİNDE 9 GOL GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar bu sezon oynadıkları 7 müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Geçtiğimiz sezon ligde 34 maçta kaleyi koruyan Mert Günok, ilk 7 haftada kalesinde 5 gol görmüştü. Kartal bu sezon ligde sadece Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kalesini gole kapattı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu sezon ligde konuk olduğu 4 maçın 3'ünü kaybetti. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, deplasmanda aldıkları 1 puanı Kayserispor karşısında elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

2 SAKAT 1 CEZALI

Kartal'da Toure ve Demir Ege sakatlıklarından, Gökhan da sarı kart cezasından dolayı G.Birliği maçında oynamayacak. Kartal'da ayrıca Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Zuzek, Pereira, Oğulcan, Bashiru, Abdurrahim, Göktan, Onyekuru, Niang