Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci ve Rafa Silva...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. İrfan Can için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve siyah beyazlıların bu transferi Rafa Silva takasıyla bitireceğine dair iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Rafa Silva bana göre Beşiktaş'a son yıllarda gelmiş en kaliteli futbolcudur. Herkes bana soruyor 'Niye Rafa Silva'nın yüzü asık, niye gülmüyor?' diye. Kendisine sordum, 'Takım kötü oynarken nasıl güleyim?' yanıtını verdi. Haksız da değil hani...

(İrfan Can Kahveci-Rafa Silva takası) Böyle bir şey kesinlikle yok, asılsız... Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir.