TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta hedef Nicolas Raskin! Gedson’un boşluğunu dolduracak

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gedson’un ayrılığıyla boşalan orta sahayı Nicolas Raskin’le güçlendirmek istiyor. 24 yaşındaki Belçikalı oyuncu, ocak transfer döneminde siyah-beyazlı formayı giymeye yakın. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar var olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın orta sahaya mutlaka takviye talep ediyor.

52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in kadroya katılmasını istedi. 24 yaşındaki oyuncunun hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transfer listesinin ilk sırasına yazıldığı öğrenildi.

Raskin'in transferi gerçekleştirdiği takdirde Beşiktaş, Gedson'un CSKA Moskova'ya gidişiyle orta sahada doğan boşluğu kapatmış olacak.

BOŞLUK DOLDURULACAK

Yaz döneminde Rıdvan Yılmaz ve Vaclav Cerny'i Glasgow Rangers'tan transfer eden siyah-beyazlı yönetim, olumlu ilişkileri avantaja çevirmeyi planlıyor.

Belçikalı orta sahanın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ocakta İskoç kulübü ile masaya oturarak transfere noktayı koyması bekleniyor.

12

Raskin Rangers'taki performansıyla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun 10 milyon euro alan de��eri, son güncelleme ile birlikte 12 milyon euroya çıktı.

