Haberler Beşiktaş Yedekler sessiz kaldı

Yedekler sessiz kaldı

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen oyuncular yalnızca 2 gol kaydetti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Yedekler sessiz kaldı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 12 kez sarsarken, filelerinde 9 gole engel olamadı. Kartal'ın kaydettiği 12 golün 10'unu müsabakalara 11'de başlayan futbolcular attı. Ligde 6 maçta 21 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü. Siyah-beyazlılarda 2 mücadelede oyuna sonradan dahil olan Jota Silva ile 4 karşılaşmada kulübeden gelen Cengiz Ünder birer gol kaydetti. Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Sergen Yalçın, Jota Silva'yı ise Göztepe ve Kocaelispor maçlarında yedekten sahaya sürdü. Jota, Kocaelispor karşılaşmasındaki golüyle 3-1'lik skoru tayin eden isim oldu.

GENÇLERDEN BİRER ASİST

Sergen Yalçın tarafından 4 maçta hamle oyuncusu olarak kullanılan Demir Ege ve 5 müsabakada kenardan gelen Kartal Kayra Yılmaz'ın da birer asisti bulunuyor. Demir Ege, Başakşehir karşılaşmasında Cengiz Ünder'in attığı golün pasını verirken, Kartal Kayra da Kocaelispor maçında Jota Silva'nın golünü hazırlayıcısıydı.

5 DEĞİŞİKLİK KULLANMADI

Kartal bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 değişiklik hakkını sadece Eyüpspor maçında kullandı. O zaman takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer, değişiklik haklarının hepsinden faydalandı. Sonraki 6 müsabakada ise Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı.

SON SÖZ YALÇIN'IN

Ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta transferde son söz Yalçın'da olacak. Teknik adamın, kadrodaki eksik noktalar konusunda Başkan Adalı ve yöneticilerle görüşmeler yapacağı belirtildi. Ocak ayına kadar planlı ve detaylı bir çalışma yapılacağı aktarıldı. Gelecek ve gidecek tüm oyunculara Yalçın'ın karar vereceği belirtildi.

