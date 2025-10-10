Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! 5 futbolcu için yol göründü

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemi öncesi önemli bir raporla yönetime gitti. Takımın son haftalardaki performansını analiz eden deneyimli teknik adam, kadroda radikal değişikliklerin sinyalini verdi.

3 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Takvim'in haberine göre Yalçın, hazırladığı raporda üç futbolcunun takımdan gönderilmesini talep etti. Büyük umutlarla transfer edilen Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurásek için "Beklentilerin çok gerisindeler, yollar ayrılmalı" değerlendirmesini yaptı.

RASHICA VE UDUOKHAI İÇİN ÖZEL NOT

Raporda ayrıca takımın önemli parçalarından Milot Rashica ve Felix Uduokhai için de dikkat çekici ifadeler yer aldı. Yalçın, bu iki ismin kalitesine güvendiğini ancak "kulübe cazip teklifler gelmesi halinde satışlarının değerlendirilebileceğini" belirtti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın raporunun ardından gerekli hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, ayrılacak oyuncularla ilgili teklifleri değerlendirme sürecine girecek. Yönetim ayrıca, boşalacak pozisyonlar için şimdiden alternatif transfer planlarını masaya yatırdı.

RADİKAL YAPILANMA DÖNEMİ

Siyah-beyazlı camiada Yalçın'ın raporu, "yeni bir yapılanma sürecinin başlangıcı" olarak görülüyor. Taraftarlar da ocak ayında yaşanacak bu hareketli dönemi merakla bekliyor.

YALÇIN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın başında altı maça çıkan Sergen Yalçın, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 52 yaşındaki teknik adam, 1.67 puan ortalaması yakaladı ve takımın oyun disiplinini yeniden kazandırma konusunda umut verdi.