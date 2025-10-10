CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı! Kalede değişiklik olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Kalede değişiklik olacak mı?

Beşiktaş'ta son haftalarda eleştirilerin odağında olan kaptan Mert Günok’a, teknik direktör Sergen Yalçın’dan güvenoyu geldi. Deneyimli hoca, tecrübeli eldivenin performansını geçici bir düşüş olarak değerlendiriyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 12:43
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Kalede değişiklik olacak mı?

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelen Mert Günok'a teknik heyetten tam destek geldi. 36 yaşındaki milli kaleci, bu sezon oynadığı 12 resmi maçta kalesinde 19 gol gördü ve yalnızca bir maçta gol yemedi. Buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, Mert Günok'un kalede görevine devam edeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

YALÇIN'DAN MORAL DESTEĞİ

Siyah-beyazlı ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından eleştiri okları Mert Günok'a çevrilmişti. Özellikle Galatasaray derbisinde baskı altındaki Wilfred Ndidi'ye verdiği pas sonrası yenen gol, tecrübeli kaleciyi hedef haline getirdi. Ancak Milliyet'te yer alan habere göre Yalçın, Mert'in tecrübesine ve liderliğine güvenmeye devam ediyor. Takım kaptanı olan Mert'in yaşadığı moral bozukluğunu gidermek için teknik heyetin özel görüşmeler yaptığı öğrenildi.

PERFORMANS TABLOSU

Beşiktaş bu sezon 13 resmi maçta 20 gol yerken bu maçların 12'sinde kaleyi Mert Günok korudu. Yalnızca Kayserispor deplasmanında (4-0) gol yemeyen deneyimli file bekçisi, genel performansıyla beklentilerin gerisinde kalsa da teknik ekibin güvenini kaybetmedi. Ersin Destanoğlu ise yalnızca UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lozan maçında (1-1) forma giydi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Ağustos 2021'de Başakşehir'den 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mert Günok'un sözleşmesi, geçtiğimiz ocak ayında 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılmıştı. Beşiktaş formasıyla toplam 129 resmi maça çıkan Mert, bu karşılaşmalarda 151 gole engel olamadı; 38 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KUPADA GÖREV ERSİN'İN

Diğer yandan Sergen Yalçın'ın, Ersin Destanoğlu'na da güvendiği ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Ersin'e teslim edeceği belirtildi. Ersin, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde önemli pay sahibi olmuştu.

