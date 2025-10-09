Jonas Svensson ocakta yolcu

Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Svensson ile ocak ayında yollar ayrılacak. Norveçli futbolcu ile yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlılar, talipleri değerlendirecek. Süper Lig'den çok sayıda takımın markaja aldığı Svensson da formasını kaybettikten sonra ayrılığa sıcak bakmaya başladı.
