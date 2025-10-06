Fırsatı kaçırdık

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, RAMS Park'ta 1-0 öne geçtiği maçta ezeli rakibi Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Derbinin bitiş düdüğü sonrası siyahbeyazlı takımın soyunma odasında uzun süre sessizlik ve hüzün hakimdi. Dev karşılaşmanın analizi yapılırken, oyuncular 1 kişi eksik oynayan rakip karşısında galibiyet fırsatını kaçırdıkları görüşünde birleşti. Bazı futbolcuların "Rakip eksikken oyunu kontrol ettik ancak son vuruşlarda etkisiz kaldık. Galatasaray uzun süre 10 kişi oynadı, ama bunu avantaja çeviremedik. Böyle fırsatlar her zaman gelmez. Derbiyi kazanmalıydık" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Sergen Yalçın bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada takımlarının derbide rakibin dezavantajını değerlendiremediğinden yakındı.