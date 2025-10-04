CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kartal 3 puan avında

Kartal 3 puan avında

Cimbom’u 8 yıldır Seyrantepe’de yenemeyen siyah beyazlılar, bu zinciri kırmak ve ezeli rakibi ile puan farkını eritmek istiyor. Kara Kartal’da bugün tek hedef 3 puan.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kartal 3 puan avında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki derbi saat 20.00'de başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan Kartal, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Siyahbeyazlı takım, 12 puan ve averajla haftaya beşinci sırada girdi. Galatasaray'ın ise 21 puanı var. Beşiktaş derbiye 3 puan parolasıyla hazırlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçını kazanan (Kayserispor 4-0 ve Kocaelispor 3-1) Kara Kartal'da hedef 3'te 3 yapmak ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek.

Kartal ayrıca Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılamadı. Siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılılara karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Seyrantepe'de rakibine 16 maçta sadece 2 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. Ali Sami Yen Spot Kompleksi'ndeki 15 müsabakanın sadece 1'inde gol sesi çıkmadı.

LİGDE SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.

KANATLARDAN LİGDE 9 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncuları golleriyle takıma destek oldu. Siyah-beyazlı takımda kanat oyuncuları, Süper Lig'de atılan 11 golün 9'una imza attı. Ligde 6 maçta görev yapan Rafa Silva, 5 kez rakip ağları havalandırırken El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva da 1'er gol atmayı başardı. Ayrıca takımdan ayrılan Joao Mario da Avrupa kupalarında 6 maçta 3 gol kaydetti. Milot Rashica ile Demir Ege ise 1'er gol sevinci yaşadı.

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Kartal, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. Beşiktaş, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı. Siyah beyazlı takım, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.

