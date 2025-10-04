BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi öncesi özel uyarı: Bu maçın telafisi yok!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milliyet'in haberine göre, özellikle takıma bu sezon katılan yabancı oyuncularla birebir ilgilenen deneyimli teknik adam, derbinin sadece üç puanlık bir maç olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ezeli rakipler arasında oynanan maçlar bir vitrin gibidir. Bu karşılaşmalarda kimse kaybetmek istemez. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, Galatasaray'a karşı oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor."
Takımına özgüven aşılayan Sergen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle sizlere, yeni gelen oyunculara büyük görev düşüyor. Bu maçın telafisi yok. Ya devam diyeceğiz ya da tamam. Zirve mücadelesinin içinde olmak istiyorsanız her şeyinizi ortaya koyun. Ben neler yapabileceğinizi biliyorum, şimdi bunu Beşiktaş camiasına ve taraftarlara siz de gösterin. Kalitenizi sahaya koyun."
DİĞER