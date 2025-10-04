BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi öncesi özel uyarı: Bu maçın telafisi yok!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın derbi öncesinde takımıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Son iki haftada Kayserispor ve Kocaelispor karşısında alınan galibiyetlerin önemine dikkat çeken Yalçın, oyuncularından Galatasaray derbisinde çok daha yüksek bir efor beklediğini vurguladı.

Milliyet'in haberine göre, özellikle takıma bu sezon katılan yabancı oyuncularla birebir ilgilenen deneyimli teknik adam, derbinin sadece üç puanlık bir maç olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ezeli rakipler arasında oynanan maçlar bir vitrin gibidir. Bu karşılaşmalarda kimse kaybetmek istemez. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, Galatasaray'a karşı oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor."