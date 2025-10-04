CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan derbi öncesi özel uyarı: Bu maçın telafisi yok!

Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerle yaptığı toplantıda futbolcularını motive etti. Deneyimli hoca, "Bu bir vitrin maçı. Her şeyinizi sahaya koyun, Beşiktaş'ın kim olduğunu gösterin" dedi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

04 Ekim 2025 Cumartesi 12:39
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın derbi öncesinde takımıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Son iki haftada Kayserispor ve Kocaelispor karşısında alınan galibiyetlerin önemine dikkat çeken Yalçın, oyuncularından Galatasaray derbisinde çok daha yüksek bir efor beklediğini vurguladı.

Milliyet'in haberine göre, özellikle takıma bu sezon katılan yabancı oyuncularla birebir ilgilenen deneyimli teknik adam, derbinin sadece üç puanlık bir maç olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ezeli rakipler arasında oynanan maçlar bir vitrin gibidir. Bu karşılaşmalarda kimse kaybetmek istemez. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, Galatasaray'a karşı oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor."

Takımına özgüven aşılayan Sergen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle sizlere, yeni gelen oyunculara büyük görev düşüyor. Bu maçın telafisi yok. Ya devam diyeceğiz ya da tamam. Zirve mücadelesinin içinde olmak istiyorsanız her şeyinizi ortaya koyun. Ben neler yapabileceğinizi biliyorum, şimdi bunu Beşiktaş camiasına ve taraftarlara siz de gösterin. Kalitenizi sahaya koyun."

