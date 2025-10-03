BEŞİKTAŞ HABERİ: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi? İşte son durumu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Öte yandan sakatlığını atlatan Tammy Abraham da antrenmanda yer aldı.

Tammy Abraham'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek. Abraham'ın, derbide oynamayı çok istediği ve sağlık heyetinin de yıldız ismi derbiye yetiştirmek için ciddi bir mesai harcadığı kaydedildi.