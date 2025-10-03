CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi? İşte son durumu

BEŞİKTAŞ HABERİ: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tammy Abraham da idmanda yer aldı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Öte yandan sakatlığını atlatan Tammy Abraham da antrenmanda yer aldı.

Tammy Abraham'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek. Abraham'ın, derbide oynamayı çok istediği ve sağlık heyetinin de yıldız ismi derbiye yetiştirmek için ciddi bir mesai harcadığı kaydedildi.

Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..."
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
Daha Eski
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54
Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? 13:48
Bournemouth - Fulham maçı hangi kanalda? Bournemouth - Fulham maçı hangi kanalda? 13:41
G.Saray ile Beşiktaş arasında 359. randevu G.Saray ile Beşiktaş arasında 359. randevu 13:37