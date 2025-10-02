Çare Rafa Silva

Sergen Yalçın yönetiminde 2'de 2 yapan ve son haftalarda toparlanma sürecine giren Beşiktaş, bu gidişatını cumartesi günkü kritik Galatasaray derbisinde de sürdürmek istiyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, hem savunmada hem de hücumda bir arayış içinde.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, her bölgede en iyi tandemi bulmak için farklı denemeler yapıyor. Bu süreçte ligde takımını sırtlayan ve gol yollarında en etkili isim ise Rafa Silva oldu. Kara Kartal'ın Süper Lig'de oynadığı 6 maçın tamamında forma giyen ve 493 dakika sahada kalan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın bulduğu 11 golün 5'ine imzasını attı.

Süper Lig'de 2 maçta 1 kez sarıkırmızılı ağları sarsan Portekizli yıldız, geçen sezon başında 5-0 kazandıkları Süper Kupa maçında da 1 gol, 1 asistle kupanın kazanılmasına katkı sağladı. Geçen hafta da Dolmabahçe'de Kocaelispor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette de gol perdesini açtı. Rafa Rafa, 1'i Benfica formasıyla olmak üzere Galatasaray'a karşı 4 kez mücadele etti. Süper Lig'de 2. haftadaki Eyüpspor maçıyla siftah yapan Portekizli maestro, daha sonra 3 maçlık bir sessizliğe büründü. 32 yaşındaki yıldız hücumcu, erteleme karşılaşmasında Kayseri deplasmanında 3 gol kaydederek hem eski formuna kavuştu hem de kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.