Abraham müjdesi

Beşiktaş, Kocaeli'yi 3-1 mağlup etmiş ancak golcüsü Tammy Abraham'ı kaybetmişti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız golcü, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Abraham'ın sakatlığıyla ilgili olarak, "Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar" ifadelerini kullanmıştı. 27 yaşındaki İngiliz yıldız golcü, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Abraham'ın MR'ında bir sorun çıkmadığı, tecrübeli santrforun kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

Abraham'ın daha önce üç kez daha omuz sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Geçen sezon İtalya'da Milan'da oynarken omuz sakatlığı nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kalan İngiliz forvet, 2022-23'te de Roma'da iki kez aynı problemi yaşadı.

İlk sakatlığında 6, ikincisinde sadece 4 gün takımdan uzak kaldı.