Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın omzu çıkmıştı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan golcü futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:54
BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ın Kocaelispor'la oynadığı maçta ikili mücadele sırasında sağ omzu çıkan Tammy Abraham'ın MR'ı çekildi. Kulüp doktorları tarafından soyunma odasında omzu yerine takılan İngiliz golcünün tedavisine hemen başlandığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

YETİŞME ŞANSI VAR

Milliyet'in haberine göre, Tammy Abraham'ın Galatasaray'la cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbiye yetişme şansının bulunduğu belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Deneyimli golcünün omzundaki sakatlığın 'kronik' olduğu ve tedaviye olumlu yanıt vermesi halinde derbinin kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Abraham daha önce üç kez omuz sakatlığı yaşadı. Geçen sezon Milan'da oynarken omuz sakatlığı nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kalan İngiliz forvet, Roma'da forma giydiği 2022-23 sezonunda iki kez omuz problemiyle karşılaştı. Abraham ilk sakatlığında 6 gün, ikincisinde sadece 4 gün takımdan uzak kalmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Siyah-beyazlı futbolcuya derbiye kadar yoğun tedavi programı uygulanacak. Abraham ağrılarının azalması ve kendisini iyi hissetmesi durumunda iğne vurularak dev müsabakanın kadrosunda yer alabilecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

İngiliz oyuncunun maça yetişememesi halinde santrfor pozisyonunda El Bilal Toure görev yapacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu durumda sol kanatta ise büyük olasılıkla Jota Silva'ya şans tanıyacak.

6
