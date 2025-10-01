BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Abraham daha önce üç kez omuz sakatlığı yaşadı. Geçen sezon Milan'da oynarken omuz sakatlığı nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kalan İngiliz forvet, Roma'da forma giydiği 2022-23 sezonunda iki kez omuz problemiyle karşılaştı. Abraham ilk sakatlığında 6 gün, ikincisinde sadece 4 gün takımdan uzak kalmıştı.