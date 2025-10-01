BEŞİKTAŞ HABERİ - Tammy Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ın Kocaelispor'la oynadığı maçta ikili mücadele sırasında sağ omzu çıkan Tammy Abraham'ın MR'ı çekildi. Kulüp doktorları tarafından soyunma odasında omzu yerine takılan İngiliz golcünün tedavisine hemen başlandığı bildirildi.
YETİŞME ŞANSI VAR
Milliyet'in haberine göre, Tammy Abraham'ın Galatasaray'la cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbiye yetişme şansının bulunduğu belirlendi.
Deneyimli golcünün omzundaki sakatlığın 'kronik' olduğu ve tedaviye olumlu yanıt vermesi halinde derbinin kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
Abraham daha önce üç kez omuz sakatlığı yaşadı. Geçen sezon Milan'da oynarken omuz sakatlığı nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kalan İngiliz forvet, Roma'da forma giydiği 2022-23 sezonunda iki kez omuz problemiyle karşılaştı. Abraham ilk sakatlığında 6 gün, ikincisinde sadece 4 gün takımdan uzak kalmıştı.
Siyah-beyazlı futbolcuya derbiye kadar yoğun tedavi programı uygulanacak. Abraham ağrılarının azalması ve kendisini iyi hissetmesi durumunda iğne vurularak dev müsabakanın kadrosunda yer alabilecek.
İngiliz oyuncunun maça yetişememesi halinde santrfor pozisyonunda El Bilal Toure görev yapacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu durumda sol kanatta ise büyük olasılıkla Jota Silva'ya şans tanıyacak.