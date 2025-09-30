CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa resitali

Rafa resitali

Rafa Silva, Kayserispor maçından sonra dün Kocaelispor karşısında da şov yaptı. 5’inci dakikada fileleri sarsan Portekizli maestro, üç puanın baş mimarı oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Rafa resitali

Kartal'ın yeni transferi Jota Silva, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. 55'te sakatlanan Abraham'ın yerine oyuna giren yıldız oyuncu, 90+3'te kafa vuruşunda ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan ettiEŞİKTAŞ'A geldiği günden bu yana taraftarların sevgilisi olan Rafa Silva, sezona durgun başlasa da son haftalarda eski günlerine döndü. Bunda da en büyük pay, şüphesiz teknik direktör Sergen Yalçın'dı... Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe yenilgisinden sonra Rafa'yla özel bir görüşme yaptı ve Portekizli oyuncu, ardından şaha kalktı. Önce Kayserispor maçında muhteşem bir oyun ortaya koyan ve bu oyununu hat-trickle süsleyen Portekizli oyuncu, dün de takımını zafere taşıdı.

GOLÜ ADETA BAŞTAN YARATTI

Maça oldukça istekli başlayan Rafa Silva, henüz 5'inci dakikada savunma arkasına sarktı, inatçılığıyla topu kaptı, devamında ceza sahasında konumlandı ve meşin yuvarlağı filelere bıraktı. Rafa, böylece son iki maçta 4'üncü, ligde ise toplamda 5'inci golü attı. Portekizli süper star, böylece ligde gol krallığı yarışında Galatasaraylı İcardi ve Trabzonsporlu Onuachu'yu yakaladı. Rafa Silva 89'da oyundan çıktı, Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlar da Portekiz yıldızı ayakta alkışladı. Yerine Mustafa girdi.

TAYFUR GOLE SEVİNMEDİ

SEZON başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, dün Kartal'a rakip oldu. Karşılaşmanın 50'nci dakikasında ise skoru 2-1'e getiren golü atan tecrübeli oyuncu, gol sonrasında sevinmedi.

Jota 90+'da attı

