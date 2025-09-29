Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Tammy Abraham'ın omzu çıktı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, maça devam edemeyen Tammy Abraham'ın sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HERKES SAVAŞIYOR"

"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik. İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."

"EN AZ HASARLA ATLATMAK LAZIM"

"Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik."

"SANIRIM OMZU ÇIKTI"

55. dakikada sakatlık nedeniyle yerini Jota Silva'ya bırakan Tammy Abraham'ın durumu ile ilgili konuşan Sergen Yalçın "Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar." dedi.

"DERBİ MÜCADELESİ BELLİ OLMAZ"

"Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."

Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal!
