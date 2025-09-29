Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Oyuncularımız döndü, son iki maçı farklı kadrolarla oynamıştık. Bu hafta toparlandık. Tam takım gibiyiz, ufak eksiklerimiz var. Kalabalık bir kadroyuz.

İç sahada fire vermek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. İnşallah iyi geçer bizim için.

O bölgede farklı oyuncuları deniyoruz. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Paulista da Uduokhai de oynayabilir. Bugün için öyle bir tercihte bulundum. Bakalım göreceğiz."