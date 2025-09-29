Beşiktaş-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş-Kocaelispor maçı nasıl izlenir? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası kapanış mücadelesiyle sona eriyor. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde bu çıkışını sürdürmek istiyor. Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşmada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya hangi 11'le çıkacağı büyük merak konusu olurken, Kocaelispor ise zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ AÇIKLANDI

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde son olarak Kaysersispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor karşısında da etkili performansını sürdürmek istiyor. Bu sezon ilk defa üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan Kara Kartal, Dolmabahçe'de oynayacağı kritik maçta hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KOCAELİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında hat-trick yaparak Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli bir rol oynayan Rafa Silva istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcunun skor katkısı şu şekilde:

BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor daha önce 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kartal 23, Körfez ekibi de 5 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların attığı 83 gole, yeşil-siyahlılar 35 golle cevap verdi. İki takım arasında 10 Nisan 2009 tarihinde Kocaeli'nde oynanan son resmi mücadeleyi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanmıştı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN, YEŞİL SİYAHLILARA ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu. İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 2 İSMİN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Siyah-beyazlılarda, Kocaelispor maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kartal'da uyluk gerilmesi olan Salih Uçan'ın forma giymesi beklenmiyor. Hafta içinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz'ın durumunun ise son antrenmandan sonra belli olacağı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999 YILINDA

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi. Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Kocaelispor maçı VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara ve Bilal Köseoğlu görev yapacak.