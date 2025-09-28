Gökhan Sazdağı dönüyor

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği yeni transferler Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut forma giyememişti. Teknik direktör Sergen Yalçın bu karşılaşmada mecburen sağ bekte Jonas Svensson'a görev vermişti. Yarın oynanacak Kocaelispor maçında kadro planlamasında yer almayan Norveçli sağ bekin yerine Gökhan Sazdağı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.
