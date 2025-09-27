CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Demir Ege Tıknaz'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıkla ile ilgili bir açıklama yayınladı..

siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Sadettin Saran döneminin ilk vedası gerçekleşiyor! Antalyaspor maçında olmayacak...
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
İrfan Can için yönetim harekete geçecek!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Man. City evinde farklı galip! Man. City evinde farklı galip! 20:01
Fatih Tekke'den Oulai sözleri! Fatih Tekke'den Oulai sözleri! 19:39
Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! 19:31
Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! 19:27
Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! 19:23
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 19:05
Daha Eski
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 19:01
Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! 18:31
Iğdır FK deplasmanda galip! Iğdır FK deplasmanda galip! 18:28
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 18:14
Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI 17:50
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:44