Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıkla ile ilgili bir açıklama yayınladı..

siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.