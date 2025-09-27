CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 59 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş- Kocaelispor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş- Kocaelispor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan bugüne kadar yönettiği karşılaşmalarda siyah-beyazlı oyunculara 59 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. 37 yaşındaki hakem, Kartal'ın 23 maçında düdük çalarken, bu karşılaşmaların 15'ini Beşiktaş kazandı. 5 karşılaşma berabere biterken siyah-beyazlılar sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
