Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 21:32
Beşiktaş Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Basına kapalı ve yaklaşık 1 saat süren idmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla noktaladı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 27 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

SON DAKİKA
4
