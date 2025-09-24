BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda Orkun Kökçü karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Orkun Kökçü: "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız. İlk yarıda iyi başladık. Top bizdeydi. Kendi açımdan da iyi başladığımı düşünüyorum. İkinci yarıda biraz top kayıpları oldu. Benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz. İlk yarıda güzel bir maçtı. İkinci yarıda da devam ettirdik. Gol yemedik.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Elimden geleni yapıyorum. Mutluyum ama kendi performansım daha iyi olabilir. Kendime güveniyorum. Bunu pek kafamda tutmuyorum, rahatım. Daha iyi olacağım, iyi yoldayım ben." ifadelerini kullandı.