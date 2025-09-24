BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Devrim Şahin: İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda ilk kez süre alan genç oyuncu Devrim Şahin, uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmek istediğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:13
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda ilk kez süre alan genç oyuncu Devrim Şahin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Devrim Şahin: "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. Kazandığımız için mutluyum. İnşallah böyle devam eder. İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda biraz düştük ama kazandık. Bunun için mutluyum." dedi.

