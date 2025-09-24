BEŞİKTAŞ HABERİ | Sergen Yalçın'dan öğrencilerine gözdağı! "Bundan sonra..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
52 yaşındaki teknik adam Kayserispor maçı öncesi “Aldığınız maaş ile katkılarınız örtüşmüyor. Bundan sonra oynamayan gider” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Alanyaspor ve Göztepe maçında sergilenen kötü futbol ve hayal kırıklığına sebep olan neticelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ipleri eline aldı. Son İzmir deplasmanında oyuncularının performans düşüklüğü ve yeterince mücadele etmemesinden yakınan 52 yaşındaki teknik adam gözdağı verdi. Öğrencilerinden artık sorumluluk almalarını isteyen Sergen Yalçın'ın "Motivasyonumuz yeterli değil. Bundan sonra ne başkan ne de hoca gider! Bundan sonra oynamayan gider" dediği öğrenildi.

HAKKINI VERECEKSİNİZ

Takımdaki disiplini ve konsantrasyonu yukarı çekmek için sert bir çıkış yapan deneyimli teknik direktör şöyle devam etti: "Futbol ciddiyet gerektiren bir oyun. Aldığınız maaş ile sahada verdiğiniz katkı örtüşmüyor. Para alıyorsanız, bu paranın hakkını vereceksiniz." Oyuncuların da bu akşam deplasmanda oynanacak kritik Kayserispor müsabakası öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'a iyi futbol ve galibiyet için söz verdiği öğrenildi.

RAFA SILVA SOL KANADA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zorlu Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerin yokluğunda değişikliğe gidecek. Oyunu domine etmek için Demir Ege, Wilfried Ndidi ve Orkun Kökçü'yü orta sahada birlikte oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam, bu durumda Rafa Silva'yı 10 numaradan sol kanada kaydıracak.

