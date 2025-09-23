CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var?

Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var?

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ertelenen 1. hafta karşılaşmasında Kayserispor – Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarların en çok araştırdığı konular ise “Kayserispor – Beşiktaş muhtemel 11’ler” ve “Beşiktaş’ın kamp kadrosunda kimler var, hangi oyuncular eksik?” soruları oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var?

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında oynanacak Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması, hem eksikler hem de iki takımın form durumu nedeniyle oldukça kritik bir mücadele olacak. Siyah-beyazlılar deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedeflerken, Kayserispor da kendi sahasında sürpriz peşinde olacak. Peki, Kayserispor – Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler nasıl olacak? Hangi futbolcular kamp kadrosunda yok? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Beşiktaş'ın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı 1. hafta erteleme maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 10 futbolcu yer almadı. Listede yer almayan isimler şu şekilde: Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU AÇIKLANDI

KAYSERİSPOR'DA DA EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.

Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
TFF-Arda Kardeşler görüşmesinin detayları belli oldu! Düdüğünü asacak mı?
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:18
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:15
Liverpool-Southampton maçı ne zaman? Liverpool-Southampton maçı ne zaman? 15:01
Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır 14:54
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? 14:48
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 14:48
Daha Eski
Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak 14:44
Barnsley-Brighton maçı ne zaman? Barnsley-Brighton maçı ne zaman? 14:35
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 14:31
Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan 14:26
Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... 14:25
Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? 14:14