Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var?

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında oynanacak Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması, hem eksikler hem de iki takımın form durumu nedeniyle oldukça kritik bir mücadele olacak. Siyah-beyazlılar deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedeflerken, Kayserispor da kendi sahasında sürpriz peşinde olacak. Peki, Kayserispor – Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler nasıl olacak? Hangi futbolcular kamp kadrosunda yok? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Beşiktaş'ın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı 1. hafta erteleme maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 10 futbolcu yer almadı. Listede yer almayan isimler şu şekilde: Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU AÇIKLANDI

KAYSERİSPOR'DA DA EKSİKLER VAR

Sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.