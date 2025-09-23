Kartal taktik çalışması yaptı

Kayserıspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.
