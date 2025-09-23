Ferreirinha gerçeği

Beşıktaş'ın yaz transfer döneminde Ferreirinha için Sao Paulo'ya kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. ESPN'in haberine göre, Brezilya kulübünün 27 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istemediği için teklifi reddettiği aktarıldı. Haberde ayrıca transferin gerçekleşmemesinin ardından siyah-beyazlıların Jota Silva'yı renklerine kattığı belirtildi. Bu arada Caze TV'ye konuşan Brezilyalı sol kanat oyuncusu, çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu belirterek "Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
