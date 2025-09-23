CANLI SKOR ANA SAYFA
Demir Ege parlıyor

Demir Ege parlıyor

Rio Ave’den yeniden Kartal’a dönen Demir Ege’nin performansı teknik heyeti sevindirdi. Başakşehir maçında asist yapan genç yıldız, Göztepe karşısında da en yüksek puanı alan isim oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Demir Ege parlıyor
Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın yükselen form grafiği teknik heyeti memnun etti. Geçen sezon Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi'nde 4 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ağlarını sallayan Demir Ege, Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olup Cengiz Ünder'e galibiyet golünün asistini yapmıştı. SÜPER Lig'in 6. haftasında 3-0 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında ayakta kalan tek isim genç oyuncu oldu. Demir Ege Sofascore'un verilerine göre, siyah-beyazlı takımda 7.0 puan ile en yüksek notu aldı. 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, yüzde 79 isabetli pas yüzdesi ile dikkat çekerken, 5 ikili ve 3 de hava topu mücadelesinden galip ayrıldı. Demir Ege'nin performansının yükselmesi, zorlu lig maratonunda Sergen Yalçın'ın elini iyice rahatlatacak.
