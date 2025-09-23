Demir Ege parlıyor

Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın yükselen form grafiği teknik heyeti memnun etti. Geçen sezon Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi'nde 4 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ağlarını sallayan Demir Ege, Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olup Cengiz Ünder'e galibiyet golünün asistini yapmıştı. SÜPER Lig'in 6. haftasında 3-0 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında ayakta kalan tek isim genç oyuncu oldu. Demir Ege Sofascore'un verilerine göre, siyah-beyazlı takımda 7.0 puan ile en yüksek notu aldı. 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, yüzde 79 isabetli pas yüzdesi ile dikkat çekerken, 5 ikili ve 3 de hava topu mücadelesinden galip ayrıldı. Demir Ege'nin performansının yükselmesi, zorlu lig maratonunda Sergen Yalçın'ın elini iyice rahatlatacak.