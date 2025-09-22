CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş'ta Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 15:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.

Zecorner Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi...
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 15:16
G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:50
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 14:47
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? 14:45
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 14:35
Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? 14:27
Daha Eski
26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 14:13
Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... 13:38
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? 13:15
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike! Çakar böyle açıkladı F.Bahçe'yi bekleyen tehlike! Çakar böyle açıkladı 12:19
Ballon d'Or 2025 aday listesi belirlendi! Ballon d'Or 2025 aday listesi belirlendi! 12:14
İşte G.Saray maçının VAR hakemi! İşte G.Saray maçının VAR hakemi! 12:03