Avrupa'dan elenen Beşiktaş tek ve büyük hedefi için Solskjaer ile vedalaştı ve yerine beklenen, özlenen ve çok istenen efsane ismi yuvaya döndürdü. Sergen Hoca kolları sıvadı ve isteklerini sıraladı. Yönetim kısa süre içinde önemli isimleri kadroya kazandırdı. Alanya karşısında takım istediği skoru alamamış olsa da oynadığı futbol ve yeni transferlerin etkili performansları ilerleyen haftalar için umut verdi. Rafa'nın teknik ekip ile uyumsuzluğu ve form durumu ise soru işaretiydi.

DAHA ZORLU HAFTALAR

Başakşehir'i Eyüp karşılaşmasında olduğu gibi son anda geçerken "daha iyi olacağız" sinyalleri veren Beşiktaş, önemli ve bir o kadar da zorlu Göztepe deplasmanına 6 eksik ile gitti. Özellikle Ndidi, Salih Uçan ve Orkun Kökçü'nün kadroda olmayışı orta sahadaki güç dengesini de bozdu. Diğer teknik adamlar gibi Sergen Yalçın'ın da bu tip durumlarda takıma çare olacak reçeteyi yazamadığı gözlemlendi. Artık daha zor haftalar için viraj dönüldü. Son bir kez süre yeniden başladı.