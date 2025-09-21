Ndidi çalışmalara başladı

Beşiktaş, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.
