CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal’ın Serdengeçti adamları

Kartal’ın Serdengeçti adamları

Serdar Topraktepe kulüpten hiç ayrılmadı her türlü görevleri kabul etti. Sergen Yalçın ve son olarak Serkan Reçber yuvaya dönüş yaptı. Üç serdengeçti futbol adamının yolu yine Beşiktaş'ta kesişti. Yönetim, dünyanın sayılı marka kulüplerinde olduğu gibi futbolu, futboldan anlayan kendi adamlarına bıraktı. Bundan böyle Kara Kartal, Sergen Hocanın teknik direktörlüğünde, Serdar Topraktepe'nin alt yapı sorumluluğunda ve Serkan Reçber'in koordinatörlüğünde daha yükseklere uçacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal’ın Serdengeçti adamları
Serdar Topraktepe kulüpten hiç ayrılmadı her türlü görevleri kabul etti. Sergen Yalçın ve son olarak Serkan Reçber yuvaya dönüş yaptı. Üç serdengeçti futbol adamının yolu yine Beşiktaş'ta kesişti. Yönetim, dünyanın sayılı marka kulüplerinde olduğu gibi futbolu, futboldan anlayan kendi adamlarına bıraktı. Bundan böyle Kara Kartal, Sergen Hocanın teknik direktörlüğünde, Serdar Topraktepe'nin alt yapı sorumluluğunda ve Serkan Reçber'in koordinatörlüğünde daha yükseklere uçacak.
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31