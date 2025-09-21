Kartal'ın kabusları

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde şampiyon olduktan sonraki sezonlarına bakıldığında hep aynı takımlara takıldığı dikkat çekiyor. Alanya, G.Antep, Rize, K.Paşa, B.Şehir ve Göztepe siyah-beyazlı takıma ters gelmiş adeta kâbusu olmuştur. Alanya mağlubiyetinden sonra, B.Şehir geriye düştüğü maçta gösterdiği üstün performansıyla yenerken, bu kez aynı kötü rüyayı görmeyecek dedirtmişti. Fakat farklı Göztepe mağlubiyeti acaba sorusunu bir daha gündeme getirdi. Beşiktaş yönetimi ve teknik adamlarına "Kasım Sendromu" yaşatanlar, takımın da lige erken havlu atmasında önemli rol oynamıştır. Fikstür nedeniyle Rize, K.Paşa ve G.Antep ile henüz daha maç yapılmamış olması ise, uyarı niteliğinde önemli bir konu olarak göze çarpıyor.