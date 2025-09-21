CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kartal'ın kabusları

Kartal'ın kabusları

Kasım ayı yaklaşırken Beşiktaş yine kendisine ters gelen takımlardan aynı sonuçları yaşamaya başladı. Bu durum hem yönetimi, hem teknik heyeti hem de camiayı tedirgin etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde şampiyon olduktan sonraki sezonlarına bakıldığında hep aynı takımlara takıldığı dikkat çekiyor. Alanya, G.Antep, Rize, K.Paşa, B.Şehir ve Göztepe siyah-beyazlı takıma ters gelmiş adeta kâbusu olmuştur. Alanya mağlubiyetinden sonra, B.Şehir geriye düştüğü maçta gösterdiği üstün performansıyla yenerken, bu kez aynı kötü rüyayı görmeyecek dedirtmişti. Fakat farklı Göztepe mağlubiyeti acaba sorusunu bir daha gündeme getirdi. Beşiktaş yönetimi ve teknik adamlarına "Kasım Sendromu" yaşatanlar, takımın da lige erken havlu atmasında önemli rol oynamıştır. Fikstür nedeniyle Rize, K.Paşa ve G.Antep ile henüz daha maç yapılmamış olması ise, uyarı niteliğinde önemli bir konu olarak göze çarpıyor.
