Abraham’a tam destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda gol yollarında suskun kalan Tammy Abraham'a moral verdi. Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son beş karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
