CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Abraham’a tam destek

Abraham’a tam destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda gol yollarında suskun kalan Tammy Abraham'a moral verdi. Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son beş karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abraham’a tam destek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda gol yollarında suskun kalan Tammy Abraham'a moral verdi. Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son beş karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31